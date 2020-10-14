Новый рекорд. В России выявили 14 231 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 14 231 случай заражения COVID-19 – это новый рекорд с начала пандемии. Общее число больных достигло 1 340 409, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+4573). Второе место занимает Санкт-Петербург (+602), третье – Московская область (+429). Алтайский край, в котором на 14 октября выявили 172 инфицированных, на 15-м месте по стране.

За последние 24 часа из больниц выписали 7920 пациентов, всего выздоровели 1 039 705 россиян. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 239 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 23 205 летальных случаев.