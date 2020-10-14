Новый рекорд. В России выявили 14 231 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 14 231 случай заражения COVID-19 – это новый рекорд с начала пандемии. Общее число больных достигло 1 340 409, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидерство по приросту удерживает Москва (+4573). Второе место занимает Санкт-Петербург (+602), третье – Московская область (+429). Алтайский край, в котором на 14 октября выявили 172 инфицированных, на 15-м месте по стране.
За последние 24 часа из больниц выписали 7920 пациентов, всего выздоровели 1 039 705 россиян. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 239 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 23 205 летальных случаев.
Комментарии
Передайте Ильичу - нам и 20 по плечу. Аналитики Сбера напророчили 23 тыс в худшем сценарии.
Заколебали уже этими рекордами!!! Как-будто на Олимпиаде или Чемпионате мира! Завтра - новый рекорд, послезавтра-ещё новее и так далее. Всё преподносится в духе сенсации, хотя все уже устали от этих самых сенсации...
поход это уже те кого скрыть ваще никак, а на самом то деле сколько? в десятки раз ли уже сотни больше?????
14.10.2020 16:10
20 по плечу
Передайте Ильичу - нам и 20 по плечу. Аналитики Сбера напророчили 23 тыс в худшем сценарии.
Есть мнение импортных учёных, что по шарику переболело уже не менее 10% населения, оптимистично - до 30%. Если считать по-минимуму, что в РФ переболело 10%, то это означает 14 млн. человек, а не 1,3 как сейчас говорят.
Т.е. занижение официальной статистики идет минимум в 10 раз (преде всего потому что мало тестируют и не все положительные результаты публикуют).
И в день заболевает в РФ, получается, не 14 тысяч человек, а 140 тысяч.
Ильичу привет.