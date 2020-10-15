Поражение коронавирусом окончаний обонятельного нерва является причиной того, что инфицированный перестает чувствовать запахи. Эпителий находится в слизистой оболочке носа и занимает площадь около пяти квадратных сантиметров.

Потеря обоняния является главным симптомом коронавируса. В Сети есть множество историй, что якобы запахи к человеку могут не вернуться никогда. Ученые относятся к этому тезису с сомнением. Как пишет "НГС", науке известны случаи, когда обоняние не возвращалось, но после других вирусных инфекций. Коронавирус пока недостаточно изучен, поэтому сейчас сложно делать какие-либо выводы.

Как показывает практика, все индивидуально. В среднем обоняние возвращается к инфицированному через 3-7 дней. Однако есть случаи, когда переболевшие не чувствовали запахов около двух месяцев.

Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, что коронавирус является более смертоносным заболеванием, чем испанский грипп.