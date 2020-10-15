Поражение коронавирусом окончаний обонятельного нерва является причиной того, что инфицированный перестает чувствовать запахи. Эпителий находится в слизистой оболочке носа и занимает площадь около пяти квадратных сантиметров.
Потеря обоняния является главным симптомом коронавируса. В Сети есть множество историй, что якобы запахи к человеку могут не вернуться никогда. Ученые относятся к этому тезису с сомнением. Как пишет "НГС", науке известны случаи, когда обоняние не возвращалось, но после других вирусных инфекций. Коронавирус пока недостаточно изучен, поэтому сейчас сложно делать какие-либо выводы.
Как показывает практика, все индивидуально. В среднем обоняние возвращается к инфицированному через 3-7 дней. Однако есть случаи, когда переболевшие не чувствовали запахов около двух месяцев.
Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, что коронавирус является более смертоносным заболеванием, чем испанский грипп.
Комментарии
Все кто без намордника- те умрут
У меня кроме потери абоняния (уже больше двух недель) нет ни одного симптома. Больничный мне не дадут. А если это KOVID???
15.10.2020 11:59
Проходимец как и те кто в намордниках. Но качество жизни у первых будет лучше.
С марта везде в маске болею второй раз.
15.10.2020 11:59
Проходимец
"Ну, а те кто выживает , те до старости живут"(с)
Почему не сказано про потерю вкуса? Вместе с потерей обоняния можно говорить о ковиде, иначе может быть все что угодно, просто насморк , например.
У меня пропадало обоняние на 2-3 дня, еще с неделю было притупленным, а потом стало ЛУЧШЕ, очень тонкие запахи издалека чувствую, запах чая с 15 метров через коридор и два помещения, как коллега чаи гоняет.
Теперь напрягает, заходишь в офис, а там тончайший запах гретого пластика, никто другой не чувствует, и начинаешь метаться, нюхать розетки и разъемы, искать что где греется. Не нашел.
Ученые объяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние
Эпителий находится в слизистой оболочке носа и занимает площадь около пяти квадратных сантиметров
Очень доходчивое объяснение.
15.10.2020 13:19
- гость -
))))))
Ну просто мало скопировали текста) Может, дальше непонятно было, может, еще что...
американские ученые пришли к выводу, что коронавирус является более смертоносным заболеванием, чем испанский грипп.
Ну да, конечно, а то народ считать не умеет. Вовкины спецы считали что ли. От испанки умерло 15% населения земли. От короны только официально максимум 4%. А по факту будет меньше процента.
А бывает короновирус без потери обоняния?
14:01 - гость - "А бывает короновирус без потери обоняния?"
У вас будет много симптомов, когда вы заболеете! Но вы также можете заболеть и без симптомов... вы также можете иметь симптомы, не будучи больным, или быть заразным, не имея симптомов. Это по состоянию иммунитета больного или по усмотрению вируса...
обоняние теряется в 60-70% случаев..пропало напрочь уже дней 25...ем по памяти
А еще потеря обоняния один из наиболее частых симптомов деменции. Как бы потом это не аукнулось в старости. Что-то ведь в нейронах мозга происходит, раз обоняния нет - и это может быть толчком к будущим проблемам. А деменция у родственника - это такая жесть, не дай бог ни кому.