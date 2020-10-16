Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе

Сало и другие животные жиры способствуют восстановлению дыхательных путей и могут помочь при лечении коронавируса. Об этом сообщает "МедикФорум" со ссылкой на диетолога Марину Макишу.

"Люди лечили туберкулез и легочные болезни жирным молоком или топленым маслом. Эти продукты убивают бактерии и восстанавливают слой сурфактанта", – пояснила специалист.

Сурфактант – это вещество, которым покрыты альвеолы легких. Оно улучшает насыщение крови кислородом и становится барьером для вирусов.

Ранее amic.ru писал, что сало порой ошибочно считают несовместимым с диетой продуктом, однако в некоторых случаях оно может помочь похудеть, если употреблять его в правильном количестве.