Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе

Сало и другие животные жиры способствуют восстановлению дыхательных путей и могут помочь при лечении коронавируса. Об этом сообщает "МедикФорум" со ссылкой на диетолога Марину Макишу.
"Люди лечили туберкулез и легочные болезни жирным молоком или топленым маслом. Эти продукты убивают бактерии и восстанавливают слой сурфактанта", – пояснила специалист.
Сурфактант – это вещество, которым покрыты альвеолы легких. Оно улучшает насыщение крови кислородом и становится барьером для вирусов.
Ранее amic.ru писал, что сало порой ошибочно считают несовместимым с диетой продуктом, однако в некоторых случаях оно может помочь похудеть, если употреблять его в правильном количестве.
Комментарии
Сало - национальный любимый продукт "страны 404" , "бандеровцев и фашиков" , как писали и пишут местные люмпенизированные маргиналы из нациков.
Они точно должны срыгивать только при виде шмата , ибо самогонка , редька, квас, холодец и поросячьи прикопчёные уши на закуску к пиву - их Фсё !
* но нет же - поступаются принципами ради сала в шоколаде.
Кто там вчера погреб черным перцем затарил? Бегите за салом.
Сало, черный перец, имбирь, лимоны. Что еще будет?
облепиха будет
кста продам ведро - дорого
Мы и сами знаем, что САЛО от всех болезней, но мне кажется депутаты его не едят.
Люблю сальце, с черным хлебушком и с молоком!!!
и с селедкой!