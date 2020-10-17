103 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 103 новых случая COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 53 жителей Майминского района, в том числе у девяти детей; у 25 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 10 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Чемальского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Чойского района.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявили 5276 случаев коронавируса. Из этого количества выздоровел 3717 пациентов, в том числе 66 – за прошедшие сутки.

Ранее amic.ru писал, что в Горном Алтае ввели новые ограничения для профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией.