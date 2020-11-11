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Морги в Красноярске не справляются с потоком умерших

, ИА "Амител"
Родственники ждут тела по 10 дней
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Из-за коронавируса проблемы возникли не только в сибирских больницах, но и в моргах. Здесь также не хватает врачей, и в очередях за телом люди стоят по несколько дней. 

"Очень много умерших с коронавирусом. Если честно, смотрю на статистику и думаю: либо от коронавируса хоронит только наша контора, либо статистика занижается", – рассказал "ТВК" мужчина, который ведет похоронный бизнес в Красноярске. 

По его мнению, смертность выросла из-за сбоев в работе системы здравоохранения. Он отметил, что смертей много не только среди пациентов с коронавирусом, но и среди людей с другими болезнями. 

В морге БСМП люди стоят в очередях за телом по 10 дней и только после этого получают запаянный пакет. Проблемы возникли в моргах 20-й и краевой больниц. 

В последние две недели смертность в Красноярске выросла в 1,5-2 раза, говорят работники сферы ритуальных услуг. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.11.2020 12:21
- гость -

Вот и возвратить им Попова. "Спасибо, помог - пошел на фиг".

11.11.2020 12:23
- гость -

Ну у нас так не трубят, типа уже морги справляются, вот видите Попов организовал, выровнял ситуацию. Можно почетного гражданина города вешать.

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