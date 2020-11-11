Морги в Красноярске не справляются с потоком умерших

Из-за коронавируса проблемы возникли не только в сибирских больницах, но и в моргах. Здесь также не хватает врачей, и в очередях за телом люди стоят по несколько дней.

"Очень много умерших с коронавирусом. Если честно, смотрю на статистику и думаю: либо от коронавируса хоронит только наша контора, либо статистика занижается", – рассказал "ТВК" мужчина, который ведет похоронный бизнес в Красноярске.

По его мнению, смертность выросла из-за сбоев в работе системы здравоохранения. Он отметил, что смертей много не только среди пациентов с коронавирусом, но и среди людей с другими болезнями.

В морге БСМП люди стоят в очередях за телом по 10 дней и только после этого получают запаянный пакет. Проблемы возникли в моргах 20-й и краевой больниц.

В последние две недели смертность в Красноярске выросла в 1,5-2 раза, говорят работники сферы ритуальных услуг.