Австрия переходит на полный локдаун из-за коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о том, что с 17 ноября по 6 декабря республика переходит на полный локдаун из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля и предприятия косметической сферы, школы перейдут на дистанционное обучение.

"Моя настойчивая просьба на следующие недели: пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна", – добавил Себастьян Курц.