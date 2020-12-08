Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал пожизненные последствия COVID-19. По словам специалиста, многие после перенесенного ковида с большим трудом возвращаются к прежнему ритму жизни.

Кондрахин подчеркнул, что с переболевшим надолго или вообще навсегда могут остаться слабость, покалывание или кручения в конечностях, а также повышенное давление, нарушение магниево-кальциевого обмена, болезни печени и почек, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт добавил, что тяжесть последствий во многом зависит от наличия тех или иных заболеваний, которые уже были у человека до ковида.

Как уже сообщал amic.ru, ранее завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал список препаратов, которые стоит иметь в домашней аптечке в период пандемии коронавируса.