Голикова: россияне смогут выбирать между вакцинами от COVID-19

Уже в первом квартале 2021 года все россияне, которые решат сделать прививку от коронавируса, возможно, смогут выбрать препарат для вакцинации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" уже вышла небольшими партиями в оборот.

"Вторая вакцина в небольших партиях, порядка 30 тысяч, уже вышла в гражданский оборот, и мы ее направляем во многие субъекты Российской Федерации: в Тульскую область, Ростовскую область, в Москву, – цитирует Голикову РИА Новости. – И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы".

При этом Голикова отметила, что у россиян будет возможность выбирать с каждым новым вариантом вакцины. Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что на данный момент кроме уже двух готовых вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в различных НИИ и исследовательских центрах разрабатываются еще 24 варианта препарата.