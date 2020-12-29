Голикова: россияне смогут выбирать между вакцинами от COVID-19

Уже в первом квартале 2021 года все россияне, которые решат сделать прививку от коронавируса, возможно, смогут выбрать препарат для вакцинации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" уже вышла небольшими партиями в оборот.
"Вторая вакцина в небольших партиях, порядка 30 тысяч, уже вышла в гражданский оборот, и мы ее направляем во многие субъекты Российской Федерации: в Тульскую область, Ростовскую область, в Москву, – цитирует Голикову РИА Новости. – И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы".
При этом Голикова отметила, что у россиян будет возможность выбирать с каждым новым вариантом вакцины. Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что на данный момент кроме уже двух готовых вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в различных НИИ и исследовательских центрах разрабатываются еще 24 варианта препарата.
Комментарии
А когда они все три этапа испытаний пройти успеют - ведь даже Спутник V третий этап как бы не прошел?
29.12.2020 14:40
- гость -
А когда они все три этапа испытаний пройти успеют - ведь даже Спутник V третий этап как бы не прошел?
Тот же вопрос задайте зарубежным фарм компаниям. А, это другое. Американцы поставляют вакцину после подписания документов с правительствами, что не несут никаких последствий после вакцинации. И ни чё всё нормально. Хоть бы один либерал вякнул.
Ранним утром 10.12.2020 г. из своего дома принудительно отправлен в психиатрическую больницу французский профессор на пенсии Жан-​Бернар Фуртильян, известный своим несогласием с вакцинированием от COVID-​19.
По доставке в психушку профессор был помещен в одиночную палату.
Акция по задержанию Фуртильяна проводилась силами офицеров французской полиции под командованием вооруженных сил.
У ученого были изъяты мобильные телефоны. Ему не разрешили общаться с внешним миром.
Фуртильян давний критик вакцин, в которых, по его мнению, используются опасные адъюванты, такие как алюминий. В создании вируса SARS-​COV-2 он обвинил Французский институт Пастера, частный некоммерческий фонд, специализирующийся на биологии, микроорганизмах, инфекционных заболеваниях и вакцинации.
До задержания ученого у него были изъяты все материалы и компьютеры, а также заблокированы его банковские счета и кредитные карты. Он не мог получать даже свою пенсию.
Европа, так поступают с учёными которые против вакцинации. А у нас сколько антипрививочников посадили?
29.12.2020 14:50
- гость -
А при чем здесь зарубежные компании - речь о нашей вакцине!? Ну и лжете про американцев - порядок совсем другой:
"Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от коронавируса.
«Pfizer и BioNTech передали запрос на использование нашей вакцины от COVID-19 в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA)», — сообщила Pfizer в Twitter.
Если заявку одобрят, препарат можно будет применять уже в середине-конце декабря, ожидают в компании".
Подробнее на РБК:
всё что касается вакцинации, особенно если это звучит против этой самой вакцинации, любой, от кавида, от оспы или других болезней, всё в сети чистится со страшной силой. на той неделе смотрел ролик про вред вакцинации, оставил там комментарий, вчера комментарий открываю, а видео уже заблокировано... Амител думаю тоже скоро вызовут на беседу, если ещё не вызывали, и объяснят "политику партии", а скорее всего уже объяснили... потому что мои посты против любой вакцинации они удаляют, но раз сабжы про от кавида публикуют, то это так надо...
как запись совещания МосВодоКанала: "начинает день с принудительной вакцинации и заканчиваем этим же... потому что спустился новый план, а мы не дорабатываем..."
14:57
- гость -
Ранним утром 10.12.2020 г. из своего дома принудительно отправлен в психиатрическую больницу французский профессор на пенсии Жан-​Бернар Фуртильян,
До задержания ученого у него были изъяты все материалы и компьютеры, а также заблокированы его банковские счета и кредитные карты. Он не мог получать даже свою пенсию.
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Смутьяна-антипрививочника прихлопнули - это плохо?
29.12.2020 15:04
- гость -
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Если ориентироваться на данные ВОЗ, то в мире еще не существует вакцины от COVID-19, прошедшей все этапы клинических исследований. Одними из первых завершат все три этапа этих исследований вакцины от AstraZeneca (23 марта 2021 г.) и от ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (01 мая 2021 г.). Для вакцины от BioNTech SE и Pfizer завершение третьей фазы испытаний назначено на 30 июля 2021 г. Получение одобрения на применение со стороны государственного регулятора во многом и есть принятие ответственности государством за возможные, еще не выявленные, негативные последствия массового применения вакцины. И многие государства осознанно идут на этот риск потому, что ожидание завершения всех этапов и видов исследований (а некоторые виды исследований у перечисленных вакцин закончатся только в 2023 году) унесет больше жизней, чем возможные скрытые побочные действия.
29.12.2020 16:46
aleksey22
А вот что пишут Известия от 09.11.2020 :
"Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая биоинженеринговая компания BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба американской компании в понедельник, 9 ноября.
«В первом промежуточном анализе эффективности вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19», — отмечает пресс-служба.
Третья фаза испытаний началась 27 июля, в ней приняли участие более 43 тыс. человек, почти 40 тыс. из них уже получили вторую дозу препарата".
29.12.2020 16:46
aleksey22
Новая газета 12.11.2020:
"В понедельник американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech, которые проводят совместную разработку антиковидной вакцины, сообщили, что она прошла третью фазу клинических испытаний и на 90% эффективна. Глава Pfizer Альберт Бурла назвал это «великим днем для науки и человечества». Следуя за новостями, в понедельник взлетели европейский и американский фондовые рынки. В руководстве компаний рассчитывают, что в ближайшее время вакцина получит одобрение на применение, и обещают произвести 50 млн доз до конца года, еще 1,3 млрд доз — в следующем году".
если есть выбор то мне пожалуйста Pfizer, а не фуфловакцину которую создали в торопях типа что Россия первая