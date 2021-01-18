13 человек получили паралич лицевых нервов после вакцинации от коронавируса

После получения первой дозы вакцины Pfizer у 13 израильтян обнаружили временный паралич лицевого нерва, а у 70% из 600 человек, которым поставили вторую дозу препарата, наблюдается локальный дискомфорт и боль в районе укола.

Минздрав страны уточнил, что из двух миллионов вакцинированных первым уколом на побочные эффекты пожаловались 1127 человек. Самая серьезная реакция – паралич Белла, или временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица, – проявилась у 13 человек.

В результате Израильская медицинская ассоциация порекомендовала не ставить вторую дозу вакцины людям с таким симптомом, так как по данному факту нет достаточной информации, пишет ТАСС.

Ранее amic.ru сообщал о том, что 23 человека скончались после введения вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer.