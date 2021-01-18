13 человек получили паралич лицевых нервов после вакцинации от коронавируса

После получения первой дозы вакцины Pfizer у 13 израильтян обнаружили временный паралич лицевого нерва, а у 70% из 600 человек, которым поставили вторую дозу препарата, наблюдается локальный дискомфорт и боль в районе укола.
Минздрав страны уточнил, что из двух миллионов вакцинированных первым уколом на побочные эффекты пожаловались 1127 человек. Самая серьезная реакция – паралич Белла, или временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица, – проявилась у 13 человек.
В результате Израильская медицинская ассоциация порекомендовала не ставить вторую дозу вакцины людям с таким симптомом, так как по данному факту нет достаточной информации, пишет ТАСС.
Ранее amic.ru сообщал о том, что 23 человека скончались после введения вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer.
Комментарии
Вот вам и вакцина!
Бегите вакцинируйтесь паралитики
18.01.2021 08:56
Ввп
А Вам кто-то предложил съездить на вакцинацию в Израиль? Завидую вашим финансовым возможностям.
18.01.2021 08:57
- гость -
Да про ваши последствия не напишут, не переживайте. Тут и не такую статистику по смертям скрывают, что бы еще такие мелочи писать. Много чести будет. Вставайте в стойло-ваша очередь на прививку.
18.01.2021 09:13
- гость -
Умник что ли? А ты в курсе, что Спутник V ставят не только в России и статистику там никто скрывать не будет? И что-то о летальных исходах и параличе лицевого нерва не слыхать. Или тыж мож из секты антипрививочников и вообще никакие вакцины в принципе не ставишь?
Дык, эта - а где подобные данные по российской вакцине?!
Все федеральные российские СМИ которые сейчас размещают и распространяют подобные "новости", совершают преступления перед своими гражданами вводя их в заблуждение. Не будьте легковерными, проверяйте информацию, правительство Путина ведёт информационную войну против собственного населения делая подобные вбросы, про умирающих пачками норвежских пенсионеров или паралич лицевых нервов после прививок иностранными вакцинами.
18.01.2021 09:53
ыть
Ну а такая передовая страна в виде Бразилии не хочет ваш Спутник, им исследования не предоставили. А вам их предоставили? Или на веру?
Согласен с Аборигеном!
Говорят говорят. что нельзя так быстро изобрести и качественно испытать ЛЮБУЮ вакцину, но нет же: мы как всегда впереди планеты всей! Вакцинируйтесь , люди дорогие!
Провокаторы!
никогда правду никому не скажут
абориген и его дима - провокаторы.
паралич-то понятно - в укол попал кусочек голубой таблетки.
а амик свистит. уже 55 от квази-виагры ушли.
2 миллиона вакцинированных, вот и считайте. Вероятность умереть от парацетамола не меньше, наверное, если почитать побочки и частоту возникновения