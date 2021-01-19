Такой день. Волки на улицах Белокурихи и коммунальные аварии в Барнауле и Рубцовске

Amic.ru – главные события Алтайского края за 19 января.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 180 пациентов, умерло 13 человек, из которых девять – от COVID-19.

В западной части Рубцовска временно ограничили подачу тепла. Причиной стал порыв трубы на теплотрассе диаметром 159 мм. Под отключение попали один многоквартирный дом и интернат для престарелых и инвалидов. Тем временем в Барнауле продолжается устранение неполадок на водопроводе у дома по адресу Малахова, 107. Ориентировочное время окончания работ – 6 часов 20 января.

В Белокурихе волки вышли на улицы города. Власти отмечают, что от местных жителей поступают многочисленные сигналы о том, что хищники подходят к жилым домам.

Стоимость продовольственных товаров в Алтайском крае выросла на 7,5% в 2020 году, на непродовольственные товары – на 5,1%, а услуги стали дороже на 2,6%. Согласно данным Алтайкрайстата, минимальный продуктовый набор в регионе на конец декабря 2020 года стоил 4,1 тыс. рублей в расчете на одного человека на месяц.

Двухлетняя девочка опрокинула на себя таз с горячей водой и погибла в Тальменском районе. По данным следствия, мать ребенка вызвала скорую только на следующее утро после инцидента, а прибывшие медики констатировали смерть малышки.

Младший медицинский работник из КГБУЗ "Лебяжинская туберкулезная больница" направила обращения в прокуратуру и полицию по поводу пьянства руководства учреждения. При этом начальники не только не стесняются подчиненных, но и позволяют себе грубое отношение к персоналу – брань и рукоприкладство.

Администрация Центрального района Барнаула, полиция и дружинники организовали дежурство в местах возможного несанкционированного купания в праздник Крещения. Правоохранители патрулировали пляж "Водный мир" и спорткомплекс "Первый".

Министерство транспорта России объяснило отсутствие Барнаула и Бийска в числе городов, которые участвуют в 2021 году в нацпроекте по обновлению общественного транспорта, многочисленными ошибками и недочетами в документах.