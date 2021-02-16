Пенсионер умер через восемь минут после введения вакцины от ковида

85-летний житель греческого Крита умер через восемь минут после введения вакцины против коронавируса, сообщает РИА Новости.
"Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но прежде чем его перевели в реанимацию, он умер", – сообщает информагентство.
Врачи полагают, что внезапная смерть случайно совпала с периодом вакцинации и не имеет никакого отношения к реакции на прививку. Точную причину гибели назовут по итогам судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в январе в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Отмечается, что пациентам было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией.
Комментарии
Мне добрые люди в почтовый ящик бросили брошюры с предостережением от прививок
Амик, зачем вы даете такую информацию, какова цель? Ведь неважно где это произошло, в Греции или Гватемали, зачем пугать людей
16.02.2021 08:25
гость
У нас пфайзером не прививаются.
16.02.2021 08:25
гость
Просто у нас наблюдается нехватка вакцины, вот и пугают народ...
Это же пропаганда. Вон смотрите, западные страны прививаются и мрут, а вот у нас вакцина всем вакцинам вакцина!
16.02.2021 09:48
- гость -
Время покажет, чья вакцина лучше.
внезапная смерть случайно совпала
Врачи смотрят, он через 8 минут умрет, успеем вакцину ввести