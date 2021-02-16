Пенсионер умер через восемь минут после введения вакцины от ковида

85-летний житель греческого Крита умер через восемь минут после введения вакцины против коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но прежде чем его перевели в реанимацию, он умер", – сообщает информагентство.

Врачи полагают, что внезапная смерть случайно совпала с периодом вакцинации и не имеет никакого отношения к реакции на прививку. Точную причину гибели назовут по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в январе в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Отмечается, что пациентам было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией.