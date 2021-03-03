Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин уверен, что пандемия коронавируса в России закончится к середине 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, это произойдет из-за формирования массового иммунитета, так как часть людей вакцинируются или переболеют.

При этом Малявин посоветовал не ждать создания противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время.

"Это вообще очень большая задача – создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", – считает специалист.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии COVID-19 не закончилась, несмотря на то, что идет на спад.