81 случай заражения британским штаммом коронавируса выявили в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть – южноафриканского. Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи – завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новый штамм распространён мало из-за ограничительных мер.

Ранее эксперты выяснили, что британский штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов. Около половины заболевших чувствуют усталость и становятся более замкнутыми.