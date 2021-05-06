На Всемирном конгрессе вакцин выбрали лучший препарат от коронавируса

Препарат американской компании Moderna признали лучшей вакциной от коронавируса. Это произошло на Всемирном конгрессе вакцин – 2021, сообщает ТАСС.
Moderna победила в номинации "Лучшая вакцина от коронавируса" и "Лучшая новая технология/платформа для вакцины". Препарат от компании Pfizer совместно с её германским партнёром BioNTech получил "весьма высокую оценку". В шорт-лист премии попал российский "Спутник V", а также вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что вакциной "ЭпиВакКорона", возможно, скоро начнут прививать трижды, а не дважды. Эффективность трёхкратной иммунизации сейчас проверяет научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Комментарии
Сейшельские Острова, которые полностью вакцинировали более 60% населения от Covid-​19, возвращают ограничения на фоне роста числа новых случаев заболевания. На архипелаге с населением почти 100 000 человек за три дня до 1 мая было зарегистрировано около 500 новых случаев, и на данный момент имеется около 1000 активных случаев (больных).
По сообщению агентства новостей страны, треть активных случаев заболевания связана с людьми, получившими две дозы вакцины. Остальные либо получили разовую дозу, либо не были вакцинированы.
Школы закрыты, спортивные мероприятия отменены на две недели. Бары, рестораны и магазины закрываются раньше, а некоторые собрания запрещены.
«Несмотря на все прилагаемые нами исключительные усилия, ситуация с Covid-​19 в нашей стране сейчас критическая, и на прошлой неделе ежедневно сообщалось о многих случаях», - заявила на пресс-​конференции во вторник министр здравоохранения Пегги Видот.
Сейшельские Острова, которые получают большую часть дохода от туризма, начали вакцинацию своего населения в январе с использованием вакцины Sinopharm китайского производства, безвозмездно предоставленных Объединенными Арабскими Эмиратами.
К середине апреля около 60% доз вакцины, использованных в стране, приходилось на Sinopharm, а остальные - AstraZeneca индийского производства.
Мутно всё, ох мутно
Скоро будут фестивали вакцин.
И конкурсы красоты вакцин.
А на симподиуме в Кремле решили, что лучше всех спутник. Так что все зависит от того, кто в жюри и какие им нравятся sisski.
Как с космосом. Сначала первые, а потом Америка опережает и уходит далеко вперед
10:29 гiсть Сначала первые, а потом Америка опережает
Как она может опередить, если сравнивают сделанное ранее, нового то ничего не создали. Это как сравнивать первый советский "Восток" с Гагариным с первым американским суборбитальным полётом Шепарда на «Меркурии». Можно тоже назначить конгресс, который выберет лучшим мериканцев, а не советский "Восток".
6.05.2021 10:29
гiсть, не знаю к вашему ли сожалению, нашему ли счастью, но модерна по эффективности уступает Спутнику.Ну очень уступает.Но ученые (слава Богу не британские) работают над этим.Честь им и хвала.А что до конкурса, так правильно здесь было сказано:Победит вакцина той страны, которую представляет председатель жюри.Он же это "жюри" и возглавляет.По чесноку-это не для мерикан.)
Микробы, вирусы и прочие подобные паразиты поражают преимущественно уже потенциально больной, то есть, ослабленный, уязвимый организм. Поэтому более глубинная причина болезней может заключаться, например, в загрязнении организма дурными энергиями и солями мочевой кислоты — что является результатом питания телами убиваемых животных… А у этого причинного фактора есть ещё более глубокая причина — этическая — та, которая привела к такому образу питания. И речь здесь должна идти именно об этике…
…Одним из факторов, разрушающих здоровье, может быть постоянное пребывание в прокуренных помещениях...
И тем более — собственные вредоносные пристрастия — к курению, алкоголю и т.п.
Всё это есть нарушение личной экологии…
И кто же в этом виноват?
… Или причиной может служить жизнь в собственных грубых, разрушающих организм эмоциональных состояниях…
Или — тесное общение с энергетически грязными и грубыми людьми…
Ведь экологическую гармонию мы должны искать в собственных взаимоотношениях — не только с окружающей нас материальной средой и обитающими в ней существами. Но и с Богом! (а когда мы о Боге вспоминаем, когда совсем тяжело?)
А Он учит нас, что Путь к Нему лежит через развитие ЛЮБВИ и ПОКОЯ (например, через медитации и позой "крокодил"!
… Сколь часто можно наблюдать, как человек заболевает “на нервной почве” — когда он поддаётся ненужной именно эмоциональной вовлечённости в какую-то сложную ситуацию и входит в состояние отрицательно-эмоционального стресса!
Такие отрицательные эмоции, как страх, раздражение, тревога, гнев, да и просто внутренняя суета — во многих случаях вызывают потери энергетического потенциала организмом и приводят к состоянию уязвимости.
В медицине существует направление, называемое психосоматикой. Основная его концепция, основанная на доказанных фактах, состоит именно в том, что соматические (то есть, телесные) болезни могут иметь “нервное” (если глубже, то, как мы видим, — этическое) происхождение.
Но в целом данное направление не получило всеобщего признания, пос
6.05.2021 10:45
Виталий Уткин
Да не гони ты. Курящие по статистике болеют коронавирусом редко, в сравнении с остальными. Кстати, Китай самая курящая страна в мире.
6.05.2021 10:45
Виталий Уткин
Чё за поза "крокодил" с недвусмысленным намёком?
Поза "крокодил"-сидишь на берегу широко разинув рот и ждешь, когда мимо проплывет еда.Еще есть поза "ведмедь"-глушить красную рыбу идущую на нерест ,стоя по пояс в воде, но на Оби не работает.Вода холодная.
Можно писать по-русски? Я не знаю, что такое "шорт-лист".
6.05.2021 11:33
деревенский, может это пароль типа "шьёрт побьери", как в "Бриллиантовой руке"?
Присудили за красивую глянцевую упаковку с голыми тетками. К вакцине бесплатно прилагается коньяк Hennessy и килограмм шоколадных конфет. Жюри было без ума от конфет и с достоинством оценило вкус коньяка и эстетику производителя вакцины. Также у вакцины отметили оригинальную форму стеклянных ампул....))
6.05.2021 11:57
ЭЛЕКТОРАТ
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"Энси"- дрянный коньяк, популярный только среди гопоты, ставшей "предпринимателями" в новой России. Коньяк технический. Годится только для смешивания в пропорции 1 к 5 с кокаколой.
Я не знаю, что такое "шорт-лист"
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это значит, что Спутник не так плох, есть еще хуже. что даже ему позволили попасть в список претендентов на победу
12:23 Митенька ржевский "дрянный коньяк, популярный только среди гопоты"
Если такой наезд на коньяк, то почему ты считаешь, что жюри не состояло из мериканской гопоты? Или тебе очень захотелось показать свои вкусы одеколона и с чем его разбавлять? ))
12:23 гiсть
Ну, а чем ты привит? Неужто лучшим индийским "чаем"?