Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям с диагностированным коронавирусом. Как минимум столько же ещё направят на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, поручение должны выполнить Минздрав и Минфин. Помимо этого, до 28 мая этим ведомствам предстоит подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в регионах, чьё финансирование урезали из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано. Он также сообщил, что разные этапы вакцинации от COVID-19 прошли уже свыше 24 млн россиян.