Геннадий Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

В России вырастет заболеваемость коронавирусной инфекцией уже осенью, если темпы вакцинации останутся на низком уровне. Такой сценарий предрёк депутат Госдумы, бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, осень – благоприятный период для роста заболеваемости не только ковидом, но и другими болезнями, передающимися тем же путём. При этом чиновник добавил, что прослойка тех, кто имеет иммунитет к ковиду, ещё очень маленькая.

В конце мая в центре имени Гамалеи рассказали, что уже 10% россиян полностью привиты от коронавируса. При этом Россия не входит в лидеры с точки зрения скорости вакцинации граждан, и динамика довольно низкая по сравнению с другими странами.

Отметим, что в Алтайском крае от COVID-19 поставили прививку уже более 256 тысяч человек. Из них 203 590 человек поставили оба компонента, 52 700 – только один, свидетельствуют данные регионального оперштаба на 3 июня.