Четверг, 3 Июнь, 15:07

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,5
€ 89,69
25°


5090249 +0
Обь
566см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Геннадий Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

, ИА "Амител"
Депутат считает, что нужно наращивать темпы вакцинации
Фото: vadamec.ru

Фото: vadamec.ru

В России вырастет заболеваемость коронавирусной инфекцией уже осенью, если темпы вакцинации останутся на низком уровне. Такой сценарий предрёк депутат Госдумы, бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, осень – благоприятный период для роста заболеваемости не только ковидом, но и другими болезнями, передающимися тем же путём. При этом чиновник добавил, что прослойка тех, кто имеет иммунитет к ковиду, ещё очень маленькая.

В конце мая в центре имени Гамалеи рассказали, что уже 10% россиян полностью привиты от коронавируса. При этом Россия не входит в лидеры с точки зрения скорости вакцинации граждан, и динамика довольно низкая по сравнению с другими странами.

Отметим, что в Алтайском крае от COVID-19 поставили прививку уже более 256 тысяч человек. Из них 203 590 человек поставили оба компонента, 52 700 – только один, свидетельствуют данные регионального оперштаба на 3 июня.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.06.2021 14:23
- гость -

Сразу после выборов на карантин, чтобы не сомневались в честности выборов.

3.06.2021 14:24
гость

Закройте границу и все выезды за бугор и будет все нормально.

3.06.2021 14:43
- гость -

Кстати Швейцария отказалась пускать к себе журналистов привитых спутником, кто же встречу 16 освещать будет? Да и сам президент привит "не правильной вакциной". Не пустят? Держать бастион так до конца.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
15:06
Жители поселка Южный беспокоятся, что на месте сквера появится "плешь" 0
14:56
В Минздраве рассказали о состоянии девочек, которые пострадали в ЧП с батутом в Барнауле 0
14:39
Житель Алтая спилил пять лиственниц, чтобы сделать забор 1
14:19
Внесённое в список иноагентов издание VTimes объявило о своём закрытии 0
14:07
Геннадий Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени 3
13:52
В Барнауле корова подняла ребёнка на рога и бросила на дорогу 11
13:37
В ФМБА пообещали вакцину от всех мутаций коронавируса 2
13:24
Ещё на восьми маршрутах Барнаула повысят плату за проезд 15
13:10
В СК рассказали о состоянии мальчика, на которого упала пятилитровая бутылка в Барнауле 11
12:58
"Коммунальщик" одержал победу в первом домашнем матче сезона 0
12:44
Власти Алтайского края подпишут ряд важных соглашений на ПМЭФ 3
12:31
Жители Алтайского края могут пройти бесплатное медицинское обследование 1
12:16
В Барнауле частично перекроют проспект Строителей на выходных 0
12:03
Стрим без сбоев и задержек: МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G 0
11:53
Россияне готовы помогать бедным за счёт увеличения налогов 25
11:41
Барнаулец лишился денег после письма от мошенников 2
11:29
Систему водоснабжения модернизируют в районе Алтайского края за 140 млн рублей 1
11:18
Барнаульское "Динамо" завершит сезон домашними матчами 1
11:06
Пятилитровую бутылку скинули на голову ребёнку из окна многоэтажки в Барнауле 30
10:55
Девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
10:45
Умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Погребинский 0
10:29
Алтайский инваспортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 3
10:16
Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян 24
10:05
Налоговые подразделения в Алтайском крае планируют серьёзно сократить штат 10
09:46
Власти Барнаула объяснили, почему "собянинские" трамваи так и не добрались до города 33
09:31
Главный налоговик Алтайского края увеличил свой доход на 400 тысяч в пандемийный год 15
09:15
Мега-рюши и олимпийки из девяностых: пять актуальных идей, как обновить летний гардероб 6
09:09
Новую версию Windows представят 24 июня 1
09:01
Тойота Центр Барнаул проведёт выездной тест-драйв в горах 0
08:44
Соевый завод в Алтайском крае выставили на аукцион с начальной ценой 158 млн рублей 0
08:30
В России могут появиться номерные знаки для электросамокатов 7
08:15
На Алтае мошенники украли у мужчины деньги под предлогом снижения процентной ставки 0
08:01
5 июня Сбер проведёт Зелёный Марафон в Барнауле, Бийске и Рубцовске 0
07:46
Цензурных слов не осталось, или Почему турагентства ждут, когда закончатся места в Сочи 19
07:16
Топ-10 растений, которые не только украсят участок, но и комаров отгонят 17
07:01
Онколог перечислил опасные продукты, от которых лучше отказаться 2
06:48
Политические меценаты. Кто из алтайских политиков переводил деньги "Единой России" 5
06:30
Вечеринка в стиле Love: организаторы конкурса "Выходи за меня!" поздравили победителей 0
06:15
"И выкинуть хлам из дома". Как превратить балкон в комнату отдыха и счастья 5
06:02
Дожди, грозы, град и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 3 июня 0
23:46
Такой день. Серьёзный пожар в Барнауле и сдутые батуты 3
23:19
Сергей Шнуров признался, что никогда не смотрел Евровидение 3
22:53
В России появятся "быстрые" тесты на пять опасных инфекций 3
22:24
На Алтае подростки угнали автомобиль у соседа и попались полиции 2
21:55
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн на русском языке поблагодарил детей 3
21:26
СК проверяет видео российского блогера с мужчиной, примотанным скотчем к вертолёту 4
20:58
Жительница Барнаула получила условный срок за кражу денег с банковской карты матери 4
20:31
Выплату в размере 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с шести лет 4
19:55
Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся засухе 0
19:31
В Барнауле предпринимательницу отправили под домашний арест по делу о ЧП с батутом 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.