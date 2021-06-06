Трамп потребовал от Китая репарации за коронавирус

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в размере не менее 10 триллионов долларов за ущерб, который миру нанесла коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", – заявил Трамп на съезде республиканцев Северной Каролины.
Он также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все товары из Китая.
Напомним, что Дональд Трамп обвиняет Китай в распространении коронавируса. В Пекине все обвинения отрицают.
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