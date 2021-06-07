Такой день. Инцидент в барнаульском фонтане и доходы бийских чиновников

7 июня ребёнок решил искупаться в фонтане на площади Мира и провалился в яму, которая была скрыта под водой. Мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени.

О доходах за 2020 год отчитались бийские чиновники. Самый высокий доход задекларировала замглавы города Ирина Ломоносова. В 2020 году она заработала 1,34 миллиона рублей. Чуть позже информацию о доходах предоставил и глава города Александр Студеникин.

В Алтайском крае следователи возбудили дело в отношении жительницы Бурлинского района. Женщину подозревают в том, что она не менее пяти раз ударила годовалого сына неустановленным предметом по голове, от чего тот скончался.

В Алтайском крае официально признаны безработными более 20 тысяч человек. По словам губернатора Виктора Томенко, в худшее время в пандемию число зарегистрированных безработных возрастало до 40 тысяч. Сейчас это число уменьшилось вдвое, а к осени показатели безработицы хотят привести к допандемийному уровню.

В Барнауле заметили мужчину, который в центре города вышел на одиночный пикет против включения вакцинации от коронавируса в календарь прививок. В руках барнаулец держал двусторонний плакат.

Начальника РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский" и его подчинённого задержали по подозрению в получении взяток. Задержание проводили сотрудники ФСБ.

В результате разрушения водонапорной башни в посёлке Заря Бийского района без холодного водоснабжения оставались 340 жилых домов и соцучреждения. Больше половины из них обеспечили ресурсом.