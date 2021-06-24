В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 20 182 – это максимум с 24 января. За всё время в стране выявили 5 388 695 заражений ковидом, сообщает федеральный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (+8598 человек за сутки), Московской области (+2308) и Санкт-Петербурге (+1143). В Алтайском крае выявили ещё 130 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 915 615 человек, в том числе 13 505 – за последние сутки.

Скончались ещё 568 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 131 463 летальных случая.