Главврач алтайского госпиталя рассказал об индийском штамме ковида

Главный врач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин ответил на вопрос журналистов об индийском штамме коронавируса. Об этом сообщает газета "Наш Бийск".

По его словам, первого пациента с такой разновидностью COVID-19 в Бийске зафиксировали ещё в мае. И этот вирус намного агрессивнее, чем предшественники, утверждает медик. В частности, инкубационный период сократился с недели до 3-4 дней.

В качестве ещё одной тенденции врач назвал снижение среднего возраста заболевших и сохранение вируса даже при общем улучшении самочувствия и всех признаков выздоровления.

"В последнее время заметили такую тенденцию: даже если пациент пошёл на поправку и чувствует себя очень хорошо, при нескольких повторных тестах на ковид результаты приходят положительные, – уточнил Ковязин.

Единственным способом победить COVID-19 он назвал массовую вакцинацию. По его словам, в Бийске получено 27 тысяч доз вакцины, из них поставлено уже 25,6 тысячи.