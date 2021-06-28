24 случая коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 24 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у у семи жителей Горно-Алтайска, у семи жителей Майминского района, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Усть-Коксинского района, у жителя Усть-Канского района, у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе выявили 17 771 заражение COVID-19. Выздоровели в общей сложности 16 999 пациентов, в том числе восемь – за последние сутки.

Скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 286 летальных исходов.