CNN: разведка США получила доступ к генетическим данным о вирусах в лаборатории в Ухане

Американские спецслужбы получили доступ к данным о вирусах, которыми занимались учёные в лаборатории вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Каким образом им удалось это сделать, пока остаётся неизвестным, не исключено, что это произошло в результате взлома базы данных. Обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах.

По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит "генетические чертежи" вирусов. В их анализе и обработке будут задействованы суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США.

Кроме того, спецслужбам потребуется найти учёных, которые смогут перевести данные с китайского языка. Предварительно они должны пройти проверку американских служб безопасности.

Эти данные позволят выяснить истинную природу происхождения коронавируса, а в частности, приложил ли к этому руку человек.

Напомним, на днях в США представили третью часть доклада о причинах пандемии коронавируса. Из собранных американцами документов следует, что в уханьской лаборатории занимались исследованиями мутаций вируса. А первые случаи заболевания COVID-19 в провинции начали фиксировать, по их данным, ещё в августе и сентябре, но это держали в секрете. ВОЗ и США ранее критиковали Китай за отказ предоставить данные о ранних случаях заболевания коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года.