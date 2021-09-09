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25 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки

, ИА "Амител"
С начала пандемии в регионе умерло 4926 человек с COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 427 пациентов, умерло 25 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72 604 человека, в т.ч. 5153 ребёнка. Выздоровели всего 55 970 человек (+ 427). Умерло 4926 человека (+ 25), все взрослые.

По состоянию на 9 сентября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2637 человек, а также 342 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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