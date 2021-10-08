Такой день. Грядущие меры по ковиду в Алтайском крае и пенсионер, растливший трёх школьниц

Посиделки в кафе и ресторанах для жителей Алтайского края, похоже, скоро закончатся. А пенсионеров опять отправят на самоизоляцию. Сегодня, 7 октября 2021 года, после заседания оперштаба Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал властям региона ужесточить ограничительные меры из-за ковида.

В Барнауле разрабатывают схему движения транспорта на время реконструкции моста по проспекту Ленина в районе Нового рынка. Предположительно, основным путём перераспределения может стать проспект Калинина, а в районе ТЦ "Пионер" построят специальное разворотное трамвайное кольцо.

7 октября прошла первая сессия Алтайского Заксобрания нового, VIII созыва. Из 68 депутатов до Парламентского центра добрались 66. В течение нескольких часов народные избранники определились с кандидатурой спикера и двух его заместителей, главами комитетов, а также делегировали в Совет Федераций Виктора Зобнева. Кроме того, был утверждён состав всех пяти фракций, вошедших в АКЗС.

61-летнего жителя Новоалтайска обвиняют по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По версии следователей, в своём доме в июле 2021 года мужчина изнасиловал трёх девочек в возрасте от 7 до 9 лет.