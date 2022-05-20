Такой день. Хлопок в барнаульской многоэтажке и снос целого квартала под бульвар

Вечером 20 мая жильцов двух подъездов жилого дома по улице Пролетарской, 150, эвакуировали после сообщения о хлопке и обрушении стены. Позднее сведения о разрушениях не подтвердились, а людей вскоре пустили в квартиры. Как выяснилось, причиной произошедшего стало падение газобетонного блока в температурный шов во время ремонта в одной из квартир.

Дома и здания на улице Мало-Олонской могут быть снесены, потому что они попали в границу бульвара, который расположится на правом берегу реки Барнаулки. В проект планировки объект благоустройства внесли ещё несколько лет назад.

В Барнауле с 21 мая перестанут ходить трамваи № 1 и № 4. Возобновят работу маршруты 23 мая, после завершения работ по обустройству разворотного кольца.

На Змеиногорском тракте в Барнауле случилась смертельная авария. Пьяный водитель BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda, пассажирка которого от удара скончалась на месте.

Уже 21 мая в Барнауле на полтора года закроют мост на Новом рынке на ремонт. В подрядной компании рассказали, как долго будут демонтировать старые конструкции и когда приступят к установке новых.