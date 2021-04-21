Такой день. Несанкционированный митинг в Барнауле и скелет в парке "Юбилейный"

Одно из главных событий дня в России – послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. На нём побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который позднее прокомментировал послание. Глава государства упомянул и Алтай – он попадает в пилотный проект по развитию туризма. Однако какой именно - край или республика – не уточнил.

Ещё одно важное событие дня – несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. С утра власти Барнаула предупредили, что из-за незаконного митинга возможно ограничение движения транспорта по проспекту Ленина, а также временное закрытие близлежащих кафе и магазинов. Однако прибегать к этим мерам не пришлось.

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Прочее Несанкционированный митинг прошёл на площади Советов в Барнауле

Вечером, по словам нашего корреспондента, на площадь вышли около 150 человек, причём правоохранителей оказалось гораздо больше, чем митингующих. Полиция оцепила площадь, призвав собравшихся расходиться. У некоторых участников переписывали личные данные, после чего выводили с площади.

Скелет человека нашли в парке "Юбилейный" в Барнауле. Находку сделал 43-летний прохожий, который возвращался с работы домой.

489 миллионов рублей направят из бюджета Алтайского края на строительство школы в Новоалтайске. Объект, рассчитанный на 550 учеников, строят с марта 2020 года, а завершить работы планируют уже в 2022-м.

В Минобрнауки Алтайского края рассказали, как должны реагировать учителя на жизнь школьников в социальных сетях. Педагоги могут лишь сообщать родителям о том, что права их ребёнка нарушаются теми или иными публикациями – иные действия расцениваются как вмешательство в личную жизнь ученика, что нарушает нормы профессиональной этики.

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Недвижимость Алтайский край вернул Москве не потраченные на жильё для сирот 560 млн рублей

Алтайский край вернул в федеральный бюджет более 500 млн рублей, которые не смог потратить в 2020 году на обеспечение жильём детей-сирот. В регионе не освоили более 68% выделенных денег.

Средства размещения повышенной комфортности в Алтайском крае полностью выкуплены или забронированы туристами на весь летний сезон. Найти номера в четырёхзвёздочных отелях уже практически невозможно.

Пятеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 79 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 942 человек. Выздоровели 43 886 человек (+70 за сутки).