Такой день. Несанкционированный митинг в Барнауле и скелет в парке "Юбилейный"

О главных событиях Алтайского края за 21 апреля

21 апреля 2021, 23:42, Никита Бородкин

Одно из главных событий дня в России – послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. На нём побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который позднее прокомментировал послание. Глава государства упомянул и Алтай – он попадает в пилотный проект по развитию туризма. Однако какой именно - край или республика – не уточнил.

Ещё одно важное событие дня – несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. С утра власти Барнаула предупредили, что из-за незаконного митинга возможно ограничение движения транспорта по проспекту Ленина, а также временное закрытие близлежащих кафе и магазинов. Однако прибегать к этим мерам не пришлось.

Несанкционированный митинг прошёл на площади Советов в Барнауле

Несанкционированный митинг прошёл на площади Советов в Барнауле

Вечером, по словам нашего корреспондента, на площадь вышли около 150 человек, причём правоохранителей оказалось гораздо больше, чем митингующих. Полиция оцепила площадь, призвав собравшихся расходиться. У некоторых участников переписывали личные данные, после чего выводили с площади.

Скелет человека нашли в парке "Юбилейный" в Барнауле. Находку сделал 43-летний прохожий, который возвращался с работы домой. 

489 миллионов рублей направят из бюджета Алтайского края на строительство школы в Новоалтайске. Объект, рассчитанный на 550 учеников, строят с марта 2020 года, а завершить работы планируют уже в 2022-м.

В Минобрнауки Алтайского края рассказали, как должны реагировать учителя на жизнь школьников в социальных сетях. Педагоги могут лишь сообщать родителям о том, что права их ребёнка нарушаются теми или иными публикациями – иные действия расцениваются как вмешательство в личную жизнь ученика, что нарушает нормы профессиональной этики.

Алтайский край вернул Москве не потраченные на жильё для сирот 560 млн рублей

Алтайский край вернул Москве не потраченные на жильё для сирот 560 млн рублей

Алтайский край вернул в федеральный бюджет более 500 млн рублей, которые не смог потратить в 2020 году на обеспечение жильём детей-сирот. В регионе не освоили более 68% выделенных денег.

Средства размещения повышенной комфортности в Алтайском крае полностью выкуплены или забронированы туристами на весь летний сезон. Найти номера в четырёхзвёздочных отелях уже практически невозможно.

Пятеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 79 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 942 человек. Выздоровели 43 886 человек (+70 за сутки).

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