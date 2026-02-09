Такой день. Нападение боксера на инвалида и два новых случая бешенства

О главных событиях региона за 9 февраля

09 февраля 2026, 23:40, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В ближайшие месяцы в районе Ковша могут стартовать масштабные работы: здесь начнется возведение набережной. Об этом рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

В Барнауле член Федерации бокса избил в лифте молодого человека с инвалидностью. Возбуждено уголовное дело. Сам боксер рассказал, что парень нецензурно высказался в его адрес.

В Алтайском крае зафиксированы два новых случая бешенства. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах в селе Гонохово Завьяловского района и селе Зятькова Речка Хабарского района.

В Барнауле в одном из торговых центров пальцы мальчика затянуло в движущиеся элементы механизма эскалатора, что повлекло травму руки и ампутацию одной фаланги пальца.

В 2025 году в Алтайском крае и Республике Алтай сократилось промышленное производство. Индекс промышленного производства в крае составил 97,8%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,3% год к году, обрабатывающий сектор — на 1,7%.

Алтайский край занял 66-е место из 85 в рейтинге регионов России по вкладам населения, а Республика Алтай — 78-е. В крае объем вкладов на душу населения на 1 января 2026 года составил 245,1 тыс. рублей, прирост вкладов в 2025 году — 18,5%.

Поисково‑спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Алтайском крае получил большой специализированный монитор для управления дронами. Подарок был сделан человеком, пожелавшим остаться анонимным.