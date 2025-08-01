Такой день. Поиск подрядчика для фестиваля фейерверков и предупреждение о непогоде

Главное за 1 августа

01 августа 2025, 23:45, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка в водоеме. Инцидент случился накануне в селе Красный Яр на техническом водоеме, где купание категорически запрещено.

Мэрия Барнаула начала поиск подрядчика, который проведет третий Межрегиональный фестиваль фейерверков "Огненная сюита над Обью" на День города 30 августа. За это власти готовы заплатить компании-победителю 2 млн рублей.

В Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда. Его доставили в медицинское учреждение с ожогами. Сейчас пострадавший находится в Городской больнице №3. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

Жителей Алтайского края предупредили о ливнях с градом и чрезвычайной пожароопасности. Ухудшения погодных условий ожидают в ближайшее время.

В Барнауле запретят левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Ограничения начнут действовать с 1 сентября. Такое решение приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на заседании в администрации города.