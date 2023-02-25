Такой день. Празднование "Сибирской масленицы" и Сычёв, Алдонин и Смертин в Барнауле

Главное за 25 февраля

25 февраля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 25 февраля в селе Новотырышкино Смоленского района провели фестиваль "Сибирская масленица". Мероприятие сопровождалось богатой на угощения и сувениры ярмаркой, концертом, конкурсами и другими забавами.

Событие вызвало такой ажиотаж, что на дороге до села скопилась огромная пробка.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычёв, Евгений Алдонин и Алексей Смертин приехали в Барнаул на четвёртый этап детского благотворительного Всероссийского детского футбольного турнира "Чемпионат победителей". Церемония открытия прошла 25 февраля в спорткомплексе "Темп".

Кроме того, в торжественной церемонии поучаствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В 2022 году в Алтайском крае резко сократилась смертность – за тот период в регионе умерли 33,9 тыс. человек, что на 9,7 тыс. меньше, чем в 2021-м.

Однако и рождаемость в регионе пошла на спад: если в 2021-м в регионе родилось 18,9 тыс. детей, то в 2022-м – уже 17,5 тыс.

В Барнауле пожарные спасли женщину из горящего двухквартирного дома в проезде Калманском. Пенсионерку нашли на полу возле выхода – огнеборцы вывели её на свежий воздух и передали медикам. Женщина получила ожоги рук и верхних дыхательных путей, госпитализирована.