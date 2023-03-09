Такой день. Слухи о закрытии роддома и концерт Бузовой в скандальном месте

Главные новости в Алтайском крае 9 марта

09 марта 2023, 23:39, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Губернатор Виктор Томенко потребовал ускорить восстановление социальных объектов, пострадавших от урагана в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, в телефонном разговоре с главой Тюменцевского района Иваном Дитцем Виктор Томенко поинтересовался, как будет организован учебный процесс для 50 воспитанников детсада, у которого ветром повреждена кровля. По словам Дитца, детей начнут принимать уже завтра в группах другого детского сада в Тюменцево. Глава региона поручил муниципалитету и краевым органам власти провести ремонт в кратчайшие сроки. Работы начнутся уже завтра, на их выполнение уйдёт несколько дней.

Родильное отделение при краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Барнаула закрывать не будут. С таким заявлением выступил главный врач медучреждения Александр Берестенников. По его словам, ни у руководства больницы, ни у Минздрава региона никогда не было таких планов.

Ранее о том, что роддом готовят к закрытию, сообщил его коллектив. Медики даже направили обращение в приёмную президента РФ.

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова опубликовала гастрольный график на 2023 год. Один из городов, которые она посетит, – Барнаул.

Концерт в краевой столице Бузова даст 12 мая. Выступать она будет в скандально известном комплексе "Планета Ку".