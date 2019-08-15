Глава Барнаула Сергей Дугин 15 августа ушел в отставку. Как и предыдущие руководители городской администрации, он не доработал до конца срока. Сергей Дугин занял этот пост 25 декабря 2015 года. Исполняющим обязанности мэра Барнаула должен стать первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк. Такое обращение в течение дня к депутатам думы Барнаула сделает губернатор края Виктор Томенко. Что нужно знать о человеке, который в ближайшее время будет руководить столицей Алтайского края.
В 2003 году окончил институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", в 2004 году прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление".
В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.
В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.
С 4 марта 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям.
С 10 января 2012 года занимал пост заместителя главы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.
C 1 апреля 2014 года – заместитель главы администрации города.
С января 2017 года Вячеслав Франк назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Деятельность
Вячеслав Франк на предыдущей должности координировал деятельность муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Барнаула.
Осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью, в том числе обеспечивает реализацию прогнозного плана приватизации муниципальной собственности, осуществляет контроль за разработкой муниципальных правовых актов о принятии в муниципальную собственность имущества из всех уровней собственности и передаче имущества из муниципальной собственности.
Кроме того, Франк организует перспективную и текущую деятельность комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, административно-хозяйственного управления, муниципального казенного учреждения "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города".
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