Стильно, современно, уютно. Как кухонный фартук делает вашу кухню самой лучшей в мире

Преобразить свою кухню, используя для этого минимум средств и усилий, сегодня легко и просто. Достаточно обновить фартук над рабочей поверхностью. Стильным и современным вариантом в этом случае станет стекло. И это очень красиво. А еще – ваша кухня будет единственной в мире. Рассказываем подробности.

Чем хорош стеклянный фартук

Хорошего в нем много. Во-первых, за ним очень легко ухаживать. В отличие от плитки, стеклянный фартук состоит из цельного полотна. И не придется вымывать жир и грязь из межплиточных швов. Достаточно протереть тряпочкой.

Кстати, брызги и разводы на стеклянном фартуке видны не больше, чем на обычной плитке.

Во-вторых, в отличие от многих других материалов, – деревоплита, МДФ, пробка, пластик – закаленное стекло отлично себя ведет при большой влажности и выдерживает высокие температуры.

И в-третьих, с помощью стеклянного фартука вы можете придать своей кухне по-настоящему эксклюзивный дизайн. Для оформления можно использовать любые оттенки цветов, рисунки и даже семейные фотографии. Все это сделает вашу кухню неповторимой, единственной в мире.

Кстати, за счет широчайших возможностей по декорированию стеклянные фартуки стали настоящим трендом современности.

В-четвертых, стеклянный фартук легко монтировать. И монтаж не предполагает никаких "грязных" работ. Поэтому устанавливать его можно уже после того, как соберете всю кухню.

Кстати, полная установка кухни позволит вам точнее определиться с дизайном фартука, и если возникнет необходимость – можно внести коррективы.

А стеклянный фартук не разобьется?

Хороший стеклянный фартук не разобьется. Его изготавливают из закаленного стекла толщиной от 4 до 8 мм.

В Барнауле такой материал уже много лет успешно изготавливает ПК "Стеклосервис" – одно из крупнейших предприятий на рынке региона.

После всех операций обработки мастера компании получают очень крепкий материал, разбить который очень сложно. Но если вдруг вы поставите перед собой такую цель и сумеете ее достичь, стекло рассыплется на множество мелких фрагментов без острых граней, которые не смогут никого поранить.

Кстати, заменить стекло тоже очень легко и быстро.

Как выбрать стекло для фартука?

Сначала нужно определиться с дизайном. Специалисты ПК "Стеклосервис" подскажут, какое стекло по виду и толщине подойдет идеально для вашей кухни.

Обычно мастера для изготовления фартуков используют следующие виды стекол:

– обычное;

– осветленное;

– мателюкс (матовое);

– планибель (окрашенное);

– зеркальная плитка с гранями фацета.

Обычное стекло имеет небольшой зеленоватый оттенок, который на светлом фоне может быть заметен. А осветленное стекло абсолютно прозрачно. А потому не будет искажения белого или светлого фона.

Какими могут быть стеклянные фартуки

В этом случае все зависит от вашей фантазии. Фартук можно сделать совершенно прозрачным, если вы хотите подчеркнуть рисунок поверхности, который окажется под стеклом, например, у вас красивые обои или не хочется прятать деревянную или кирпичную стену.

Интересный вариант – однотонные фартуки. Они делают кухню яркой, стильной и при этом не навязчивы.

Пользуются большой популярностью фартуки, выполненные под текстуру какого-либо материала. Например, камня, мрамора, шелка и пр.

Очень необычно и нежно смотрятся фартуки с пескоструйной обработкой стекла. По желанию клиента можно нанести любые рисунки.

Особым успехом у покупателей сегодня пользуются скинали – фартуки, с изображением, нанесенным с помощью ультрафиолетовой печати. Это особая технология нанесения рисунка на стекла. При этом рисунок не выгорает и защищен от влаги. Вам нужно будет только выбрать сюжет, картинку и цветовое решение. А в ПК "Стеклосервис" предлагают более тысячи вариантов скинали на различные тематики. Так что вы точно найдете то, что вам нужно.

Что учесть при заказе стеклянных фартуков

Как мы уже говорили, заказывать и монтировать фартуки нужно только после того, как установили всю мебель на кухне и определились с розетками. А также продумайте, где будут крепиться на фартуке рейлинги и нужны ли какие-нибудь еще технологические отверстия.

Дело в том, что на уже готовом фартуке вырезать отверстие "под еще одну розеточку" не получится: стекло может разрушиться.

Кроме того, когда все шкафы вашего кухонного гарнитура установлены, мастер сможет точно рассчитать размеры будущего фартука.

А где можно выбрать и заказать стеклянный фартук?

Большой выбор стеклянных фартуков в ПК "Стеклосервис". Причем именно в этой компании изготавливают закаленное стекло, а это значит, что вы получите не просто красивый товар, я бы написала – красивое изделие, но и очень надежный.

Компания была создана более 20-ти лет назад, и сегодня стала одним из ведущих профессиональных предприятий Алтайского края по закалке и качественной обработке стекла и зеркал высокой сложности. Вы можете заказать изделие по своим чертежам или выбрать готовое. В магазине компании представлен большой ассортимент готовой продукции из зеркала и закаленного, цветного, декоративного стекла.

Вся продукция изготавливается из сырья ведущих производителей на современном европейском оборудовании. Качество подтверждается сертификатами соответствия.

Адреса компании:

Магазин "Зазеркалье" г. Барнаул, пр. Ленина, 113,

тел. +7 (3852) 25‒03‒79

Производство "ПК "Стеклосервис" г. Барнаул, ул. Малахова, 2г,

тел. +7 (3852) 34‒90‒03

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