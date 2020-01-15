Семь ответов и советов по натяжным потолкам

Фабрика "Милана" – одна из самых крупных компаний нашего региона с собственным цехом по производству натяжных потолков и жалюзи. Широкий ассортимент услуг предприятия приятно удивит тех, кто желает создать неповторимый дизайн, придать помещению единый стиль и добавить ярких красок. Более пяти тысяч сибиряков, в том числе и жители Алтайского края, уже стали клиентами компании.

Виды натяжных потолков

Ассортимент компании довольно разнообразен и представлен как классическими белыми матовыми, глянцевыми и сатиновыми, так и потолками премиум класса. Матовый потолок идеально впишется в любой интерьер, глянцевый поможет визуально увеличить пространство, а сатиновый облагородит вашу квартиру и создаст особую теплую атмосферу.

Если хочется красок и необычного оформления, то у фабрики "Милана" для вас есть особые предложения. Например, Apply ("Эплай" – резной) потолок, состоящий из двух полотен, расположенных в два слоя, на нижнем из которых выполнен рисунок с помощью вырезов. Можно выбрать любой дизайн из каталога или же придумать свой, менеджер компании окажет квалифицированную помощь в данном вопросе. Благодаря собственному оборудованию фабрика "Милана" способна изготавливать резные потолки высокого качества в короткие сроки.

Популярным видом потолочных покрытий являются двухуровневые потолки, которые позволяют визуально разделить помещение на зоны, а освещение подчеркнет их функциональность. В парящие потолки встраивается светодиодная подсветка, которая за счет мягкого рассеянного света создает ощущение, что потолок не лежит на стенах, а парит в воздухе.

Компания "Милана" изготавливает потолки с фотопечатью, 3D, светорассеивающие, световые линии и другие. На сегодняшний день набирают популярность потолки без вставки по периметру – бесщелевой профиль либо система с применением теневого профиля. Собственные монтажные бригады способны выполнить работу любой сложности и воплотить ваши мечты в жизнь.

Безопасны ли натяжные потолки?

Натяжные потолочные покрытия фабрики "Милана" изготовлены из экологически чистых и безопасных материалов. Кроме того, компания сама производит комплектующие для натяжных потолков, установку светотехники, сервисное обслуживание и полностью отвечает за качество своей продукции.

Как нужно ухаживать за натяжным потолком?

Уход за потолками прост. Достаточно два раза в год протирать пыль мягкой тряпочкой со средством для мытья потолков. Конечно, стоит помнить о том, что в детских комнатах, ванной и кухне уборку лучше делать почаще. Если на потолке образовались пятна, то их можно намочить водой со средством и оставить на десять минут. Затем просто убрать пятно тряпкой.

Может ли натяжной потолок спасти ваше имущество и что нужно делать в случае затопления?

Качественный потолок рассчитан на определенную нагрузку – около 100 кг/м². Так что возможность разрыва натяжного потолка сведена к нулю. Если вас затопили соседи сверху, никогда не пытайтесь самостоятельно слить воду. Для данной процедуры необходим навык и специальное оборудование. В такой ситуации нужно обратиться за помощью к профессионалам. Специалист фабрики "Милана" выполнит слив воды за несколько минут и приведет ваш потолок в первоначальный вид.

Какие светильники лучше подойдут для натяжного потолка?

Выбор освещения – вопрос отдельный и очень важный. Нужно грамотно производить расчет света в комнате, для этого специалисты компании "Милана" делают расчет всех световых приборов по специальной формуле.

Дело в том, что натяжные потолки могут прослужить вам меньше, если установить неправильное освещение. Лучше всего подойдут светильники с галогенными или светодиодными лампами. Реже используют люминесцентные энергосберегающие.

Преимущество галогенных светильников в качественной цветопередаче, высокой яркости и, что немало важно, высоком показателе энергосбережения.

Наиболее распространенное решение – это использование центрального освещения в виде люстры или светильника, а также дополнительных софитов, светодиодов или встроенных осветительных конструкций. В офисе компании "Милана" вас ждет богатый выбор приборов освещения – от точечных светильников до светодиодных люстр по привлекательным ценам.

Как подготовить комнату к приходу мастеров фабрики?

Для того чтобы потолок был качественно смонтирован, необходим полный доступ к стенам. Нужно отодвинуть мебель, рассказать мастерам о встроенных конструкциях, электропроводке и рыхлости стен, если она присутствует. Также лучше снять со стен картины, фотографии и телевизор. Если потолок будет натягиваться в ванной комнате, то оттуда нужно убрать все предметы личной гигиены.

Компания "Милана" также предоставляет услугу "Чистый монтаж". При сверлении кирпичных, бетонных стен под установку профиля креплений едкая пыль быстро впитывается как в обои, так и в окрашенные стены и даже керамическую плитку. В помещениях с высокими санитарными нормами (больницах, детских садах, школах, столовых и ресторанах и т.д.) и в ситуации с дорогим интерьером, не лишним будет прибегнуть к нанесению по краю багета защитной пленки на стены и пол помещения, в котором планируется установить натяжной потолок. Такая пленка не предотвращает от механических повреждений, но зато обладает магнитными свойствами, что позволяет притягивать и удерживать на ней грязь и пыль. По окончанию работ такая "защитная оболочка" вручную отклеивается по всему периметру и удаляется вместе с загрязнениями. После этого достаточно лишь провести влажную уборку и проветрить помещение.

О сроках работ и ценах

Фабрика "Милана" проводит ежегодное обучение как своих специалистов, так и дилеров в собственной школе монтажников.

Компания "Милана" имеет самое крупное производство в Сибири. Срок изготовления потолочных систем составляет 1-2 дня после замера, а время монтажа самого потолка займет всего пару часов, в зависимости от выбранного вида натяжного потолка. Цены ниже рыночных на 15%, так как предприятие работает без посредников и использует честную политику формирования цен. Все эти факторы дают возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому клиенту.

Фабрика натяжных потолков и жалюзи "Милана"

Барнаул, ул. Малахова, 93

Тел.: 52-95-61

Сайт: milana.pro

Instagram: @milana_potolki