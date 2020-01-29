Коронавирус у двух жителей Кузбасса не подтвердился

Результаты анализов на коронавирус у двух человек, прилетевших в Кемерово с китайского острова Хайнань, оказались отрицательными, сообщают в областном департаменте охраны здоровья населения.

После необходимых процедур обоих пациентов отпустили, необходимости в стационарном лечении нет. По информации "Ъ", коронавирус подозревали у женщины и трехлетней девочки.

Как уже сообщал amic.ru, новый коронавирус начал распространяться из города Ухань в провинции Хубэй. О первых заболевших стало известно в конце декабря 2019 года. По последним данным, число жертв в Китае уже выросло до 132, а заразилось во всем мире 6052 человека. По данным Роспотребнадзора, в России ни одного случая заболевания по-прежнему не зарегистрировано.