Губернатор подтвердил диагноз "коронавирус" у тюменской студентки

Информация о заболевании студентки коронавирусом в Тюмени подтвердилась, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба властей региона.

Девушка с четырьмя соотечественниками прилетела из Китая, чтобы получить образование. Знакомых заболевшей студентки также изолировали, но у них симптомы заболевания не проявились. Анализы также дали отрицательный результат.

"Все профилактические меры и решения, чтобы не допустить распространения инфекции, приняты, – подчеркнул Моор. – Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму".

Главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо уточнила, что реализуется целый комплекс мер по защите от распространения инфекции.

В первую очередь это касается контроля за здоровьем пассажиров, прилетающих в город. В частности, у них замеряют температуру.

"Главные меры профилактики на сегодня: избегать мест массового пребывания людей, отменить поездки в Китай, – уточнила Шарухо. – Опасности для тюменцев нет. Заражение возможно только при близком контакте".