Губернатор подтвердил диагноз "коронавирус" у тюменской студентки

Информация о заболевании студентки коронавирусом в Тюмени подтвердилась, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба властей региона.
Девушка с четырьмя соотечественниками прилетела из Китая, чтобы получить образование. Знакомых заболевшей студентки также изолировали, но у них симптомы заболевания не проявились. Анализы также дали отрицательный результат.
"Все профилактические меры и решения, чтобы не допустить распространения инфекции, приняты, – подчеркнул Моор. – Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму".
Главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо уточнила, что реализуется целый комплекс мер по защите от распространения инфекции.
В первую очередь это касается контроля за здоровьем пассажиров, прилетающих в город. В частности, у них замеряют температуру.
"Главные меры профилактики на сегодня: избегать мест массового пребывания людей, отменить поездки в Китай, – уточнила Шарухо. – Опасности для тюменцев нет. Заражение возможно только при близком контакте".
Комментарии
Мы все умрем...
Опасности нет! Паники нет! Градусников в среднем по 2,3 штуки на человека! Волноваться неочем! Просто начинается сезон шашлыков в крематории.
Также волнует что
нефть вниз
доллар вверх
И скорее всего это будет ухудшаться.
Только что доллар был по 61, уже по 64, и, скорее всего, дальше дорожать будет...
И, заметьте, все китайцы....
а что какой то вирус заточенный под азиатский этнос, может вот так обрушить цены на реальные ресурсы, количество которых убывает и сделать ценнее зеленую бумагу которую печатают все в больших количествах???
что-то с этим миром не так, финансовая система просто пушистый зверек.
1.02.2020 16:26
гость
И, заметьте, все китайцы....
Ну да китайцы, да у них Новый год был на носу , а они сами себе вот такой "праздник" устроили-Вы сами-то в это верите? И экономика теперь подорвана- сколько туристов не приедет, а сколько людей обслуживающих этих туристов осталось без работы, а значит без денег.Нет, это не китайцы -это америкосы всё сделали на фоне экономической борьбы с Китаем!
Кто бы сомневался, что вирус приедет к нам. Учитывая инкубационный период, щас через недельку попрут вспышки у нас, тех кто заражен но еще не подает признаков. Карантинную зону на границе надо было вводить, если бы хотели обезопаситься. Но ......смотрели то только температуру, в общем пукали в воздух безсмылсленно, делали вид работы. А на деле....
00:47
Да, да и в штанишки тебе маленькому они гадили и Чернобыль замутили и Зимнюю вишню. Всё поганая америца гадит.