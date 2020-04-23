4216 проб на коронавирус взяли в Республике Алтай

Свыше 4 тысяч жителей Республики Алтай прошли тестирование на коронавирус, информирует региональный оперативный штаб.

Всего выполнили 4216 проб. Положительными оказались анализы у девяти человек. За последние сутки новых заражений не выявлено.

"Лаборатории обеспечены тест-системами и проводят исследования на коронавирусную инфекцию", – констатировали в оперштабе.

На домашнем карантине находится 225 человек. За сутки количество таких людей увеличилось на 17.

Как ранее писал amic.ru, коронавирус выявили у работницы детской поликлиники. Она заразилась, предположительно, от родственника.