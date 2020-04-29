Виктор Томенко разрешит работать парикмахерским, но не всем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует 29 апреля подписать указ о частичном снятии ограничений на работу парикмахерских в период самоизоляции. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
По его информации, послабление ограничений коснется тех заведений, которые расположены на первых этажах зданий. Кроме того, у них должен быть отдельный вход.
При этом от заведений потребуется соблюдать меры безопасности. В частности, они будут обязаны придерживаться ограничений на количество одновременно находящихся клиентов. Их должно быть не больше двух.
Ранее бизнесмены обратились к Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям.
Комментарии
Месяц с лишним "каникул без содержания" для парикмах*ерских заканчиваются. Как вариант - предстоящее повышение стоимости услуг .
Надо восполнять растраченное во имя благородной цели - сохранения государевой кубышки, которая оказывается и не для них была.
Калибр ты шарик забыл, что у людей денег то же нет, так шта ценник будет тот же, а вот очереди могут быть.
30.04.2020 06:16
Александр
Калибр ты шарик забыл, что у людей денег то же нет, так шта ценник будет тот же, а вот очереди могут быть.
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Ну,если для отдельных клинических идиотов пенсионеры и бюджетники ,абсолютно не пострадавшие в результате неоплачиваемых каникул, не люди ,тогда я - пас.
Пора стричься уже!