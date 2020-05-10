Фото: Telegram-канал "Ленина,59"

В Сети появились фотографии алтайских вахтовиков, которые в воскресенье, 10 мая, прибыли в Барнаул с Чаяндинского месторождения, где недавно произошла вспышка коронавируса. Как отмечает телеграм-канал "Ленина, 59", их встречали со всеми мерами предосторожности.

Ранее сообщалось, что первых сто вахтовиков, работающих на Чаяндинском месторождении, доставили специальным авиарейсом, который прибыл вечером 10 мая в аэропорт Барнаула. По решению Роспотребнадзора России в регион вернулись здоровые вахтовики с отрицательными результатами тестов на COVID-19.

Несмотря на результаты анализов, вахтовиков дополнительно обследуют врачи региона. Если среди них окажутся люди с симптомами, то их направят в ковидный госпиталь, остальных – в обсерватор Первомайского района. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 669 случаев заболевания коронавирусом и три летальных исхода. Выздоровели 199 человек.