Ситуация по коронавирусу по всей стране стабилизировалась, заявила в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"День ко дню прироста уже практически нет, — подчеркнула глава ведомства (цитата по РИА Новости). — Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью".

Примечательно, что ранее Попова объявила о том, что полностью победить COVID-19 невозможно вне зависимости от характера принятых мер, поскольку есть риски возникновения новых очагов заражения.

Глава службы добавила, что люди уже привыкают к условиям новой жизни. По ее словам, главное сейчас – соблюдать все необходимые ограничения, чтобы снятие режима самоизоляции было более мягким.

Как ранее писал amic.ru, за последние сутки в России выявили 9 709 заболевших коронавирусом.