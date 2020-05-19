Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что пандемия коронавируса повлияла на распространение других инфекций. Его слова передает "Лента.ру".

По мнению специалиста, из-за пандемии люди стали более собраны и чаще соблюдают правила гигиены. Именно это повлечет за собой сокращение числа ротавирусных и других инфекций, "которые передаются с грязью через руки", заявил вирусолог, предсказав избавление от вирусов после победы над COVID-19.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 4,8 млн заражений коронавирусом и 318 тысяч смертей. При этом излечились из общего числа заболевших свыше 1,7 млн человек, а наибольшее количество пациентов с COVID-19 зарегистрировано в США, России и Бразилии.