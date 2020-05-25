В Республике Алтай подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом

В Республике Алтай подтвердили два новых случаев заболевания COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Коронавирус подтвердился у 16-летнего жителя Кош-Агачского района, контактного с ранее госпитализированными родственниками, и 55-летнего жителя Улаганского района с симптомами ОРВИ", — рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число заразившихся теперь составляет 104 человека, 49 из которых уже выписаны из больниц.

Напомним, что 24 мая в регионе было выявлено семь новых случаев заболевания: два в Горно-Алтайске и пять в Кош-Агачском районе. Во всех случаях вирус был обнаружен по контакту с ранее инфицированными.

Как ранее сообщил amic.ru, Республика Алтай перешла к первому этапу выхода из самоизоляции. Теперь жители Горного Алтая могут заниматься спортом на улице, учитывая минимальную дистанцию.