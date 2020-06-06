8 855 человек заразились коронавирусом за сутки в России

За последние сутки в России выявили 8 855 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Наибольший прирост заболеваний зафиксировали в Москве – 1 992 человека, Московской области – 758, Санкт-Петербурге – 347, Нижегородской области – 321 и Свердловской области – 249.

Таким образом, общее число заболеваний по стране выросло до 458 689.

Также за сутки зафиксировали 197 летальных случаев. Всего с начала эпидемии в России скончались 5 725 человек.

За минувшие сутки по стране из больниц выписаны 8 708 человек. Всего выздоровели 221 388 человек.

Напомним, в Алтайском крае 6 июня выявили 63 случая заражения коронавирусом, а общее число заболеваний увеличилось до 2 255.