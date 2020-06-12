Названа наиболее защищенная от коронавируса группа крови

Обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом, к такому выводу пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, которая занимается расшифровкой генома.

Эксперты изучили данные 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был выявлен COVID-19. Исследователи учли пол, возраст и вес обследуемых и установили, что люди с первой группой крови на 9-18% реже заболевают коронавирусом, чем остальные.

Специалисты считают, что обнаруженная закономерность свойственна как для положительного, так и для отрицательного резус-фактора.

Ранее amiс.ru писал, что британские ученые обнаружили нетипичные симптомы у зараженных COVID-19 людей с избыточным весом и ожирением. В частности, у таких пациентов наблюдается общее воспаление, повышенное содержание жира и сахара в крови, а позднее у них возник панкреатит.