В Республике Алтай зарегистрировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"Коронавирус подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех человек, прибывших из других регионов, и восьми детей. Также COVID-19 диагностирован у 45-летней жительницы Майминского района. 25 из 30 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В четырех случаях диагностированы симптомы заболевания", – сообщили в штабе.

Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае выросло до 466. Выписали из больниц за минувшие сутки еще шесть пациентов, а общее количество выздоровевших теперь составляет 184 человека.

Напомним, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических организаций до 2 июля. Соответствующее решение принято из-за вспышки коронавирусной инфекции.