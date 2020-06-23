Такой день. Дела против коррупционеров и режим ЧС из-за засухи

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 июня. Без коронавируса.
Министерство образования Алтайского края прокомментировало ситуацию с травмированием и госпитализацией одного из воспитанников барнаульского детдома. Следственный комитет начал проверку.
Сергей Шубенков написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию в отечественной легкой атлетике.
Полиция не признала подростков, которые избивают людей в Камне-на-Оби организованной бандой.
Мэрия Барнаула отклонила проект объединения участков в центре Барнаула под строительство многоэтажки. Его отправили на доработку.
Бывший генеральный директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков оплатил отпуск вице-мэра Сергея Демина. Предполагается, что Демин с супругой за взятку слетали в Пуэрто де Сантьяго.
Заместителю главы Минприроды Алтайского края, начальнику регионального управления лесами Владимиру Черных и начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергею Пухиреву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
Жительница Барнаула вышла на одиночный пикет против обнуления сроков Владимира Путина.
В четырех районах Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи: в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах.
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