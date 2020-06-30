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Шукшинский кинофестиваль все-таки проведут в 2020 году

, ИА "Амител"
Показы фильмов будут в кинотеатрах либо на открытых площадках
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае планируют провести в первую неделю сентября, заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в интервью телеканалу "Катунь 24".

"Шукшинский кинофестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры России, и в соответствии с требованиями мы должны предоставить зрителям возможность офлайн просмотра фильмов, — уточнила Безрукова. — В каком виде будут организованы показы фильмов – на открытых площадках или в кинотеатрах – станет понятно к концу лета".

По ее словам, большинство мероприятий "Шукшинских дней на Алтае" пройдет в онлайн-формате. Акции будут приурочены к дню рождения Василия Шукшина, которое отмечают 25 июля.

Как ранее писал amic.ru, в 2020 году планировалось более 50 различных мероприятий и показов фильмов в рамках Шукшинского кинофестиваля.

Ожидалось, что на него приедет обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский постановщик Эмир Кустурица, который якобы уже дал согласие на визит на Алтай. Однако затем объявили, что из-за пандемии коронавируса мероприятия отменяются.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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