Такой день. Жалующийся на визг детей барнаулец и ректор вуза, которого хотят уволить

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 июня. Без коронавируса.
Стало известно, на сколько упала зарплата в Алтайском крае за первый месяц самоизоляции. Так, в апреле 2020 года среднестатистический житель региона зарабатывал 28 513 рублей, что на 1,6% меньше, чем в марте.
Два трамвайных маршрута в Барнауле возвращаются к привычной схеме движения. С 1 июля "двойки" и "тройки" будут ходить до Пивзавода.
В молочной продукции алтайской компании не оказалось молока. В результате предприятию запретили выпускать не соответствующие стандартам продукты питания.
Житель Барнаула пожаловался на визги детей у пешеходного фонтана, а также пристыдил их родителей за то, что те приводят их туда "в одних трусиках, а порой и голых".
А вот другие барнаульцы переживают совершенно по иному поводу, хоть он и тоже связан с детьми. Горожане возмутились мусором на детской площадке во дворе одного из домов на улице Попова.
В Алтайском крае ректора одного из вузов пытаются уволить через прокуратуру. Обвинитель считает, что выборы прошли с нарушениями.
Избирательная комиссия Центрального района Барнаула рассказала о результатах проверки жалобы сотрудников ДК "Южный" на то, что их "слишком настойчиво" убеждают проголосовать по поправкам в Конституцию. Представители избиркома не выявили фактов принуждения к голосованию, но все-таки напомнили директору ДК, что нельзя принуждать сотрудников к голосованию.
Жительницу Алтайского края осудят за пьяное ДТП, в котором 18 мая погибли дети. Девушке грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Шукшинский кинофестиваль все-таки проведут в 2020 году. Показывать фильмы будут в кинотеатрах либо на открытых площадках.
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