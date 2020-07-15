Стало известно, как вернуть деньги за путевки в детские лагеря

Жителям Алтайского края вернут средства за путевки в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ), которые они приобрели в этом году, но не могут использовать из-за сложной ситуации по коронавирусу.
Подробная инструкция размещена на платформе "Заявка 22", на которой и требуется заполнить бланк на возвращение потраченных средств.
Нужно заполнить бланк в электронном виде, указав персональные данные ребенка, а также номер заявления-заявки. К нему следует прикрепить реквизиты счета, для того чтобы на него перечислили деньги.
Средства обещают вернуть в течение 30 дней с момента подачи заявления. Кроме того, можно обратиться в офис детского лагеря лично или по почте (в том числе электронной).
Как ранее писал amic.ru, 14 июля замгубернатора Алтайского края Ирина Долгова объявила, что ДОЛ в этом году не откроют в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции.
Комментарии
Пляжи открыть - можно. Рестораны - можно, турбазы с гостевыми домиками - можно. Белокуриху - пожалуйста. Детские оздоровительные лагеря - нельзя.
Какая то политика двойных стандартов. Или что, нужной суммы по кабинетам не разнесли?
Лагеря еще и набюджетную денюжку живут. Экономия под щумок
Деньги вернуть можно, а отдых детям этим летом?