Российскую вакцину от коронавируса разработали за две недели

Разработка вакцины от коронавируса в центре имени Гамалеи началась еще в феврале и закончилась за две недели. Об этом в интервью "Медузе" рассказал замглавы по научной работе Денис Логунов.
Впечатляющих сроков удалось добиться благодаря наработкам по аналогичному препарату от вируса MERS (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома). Над ней сотрудники центра работали в течение трех лет.
"Это была большая работа, мы дошли до второй фазы клинических исследований. Поэтому когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле", – рассказал Логунов.
При этом осознание серьезности проблемы пришло после конференции ВОЗ в феврале, после которой центр сразу начал работать. "Нам не было страшно, мы эту историю проходили много раз", – добавил ученый.
Напомним, что 12 июля в России завершились испытания вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны и центра имени Гамалеи. У всех добровольцев, участвовавших в исследовании, выработался иммунитет к инфекции.
Комментарии
Ну и где она?
Ну и где она?
Там же где и секретные ракеты не имеющие аналогов.
Да.