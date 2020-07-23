Такой день. Месяц без электричества в Тальменке и выпавший из окна барнаулец

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 июля. Без коронавируса.
Жители сгоревшей многоэтажки в Тальменке месяц живут без электричества и крыши над головой. Погорельцы обратились в организацию "Гражданский патруль", которая передала заявление в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку по факту бездействия местных властей и фонда капитального ремонта.
На 23 июля в Барнауле отремонтировали более 10 тысяч квадратных метров тротуаров. Всего до конца лета планируют восстановить более 16,5 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек.
Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмову. Чиновник получил награду от главы государства за большой вклад в реализацию проекта по переходу края на цифровое телевидение..
Запасы "молочки" на складах Алтайского края выросли в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем скопившейся продукции оценивается в 4,8 млрд рублей.
В предгорьях Алтайского края планируют создать курортный регион "Большая Белокуриха". По предварительным данным, в состав войдут Смоленский, Солонешенский и Алтайский районы.
В Волчихинском районе Алтайского края личинки лугового мотылька напали на поля подсолнечника. Гусеницы облепляют сельскохозяйственную культуру и до "паутинки" выедают листья растений.
Из окна барнаульской многоэтажки выпал мужчина. Как позднее уточнили в Следственном комитете, 21-летний житель краевой столицы погиб, а в его смерти нет криминальных признаков.
По контуру ТЭЦ-3 в Барнауле обнаружено более 180 повреждений теплосетей. 82 найденные неполадки уже устранены, а завершить ремонт остальных планируют к 3 августа.
Комментарии